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10 سيارات إسعاف لموقع حادث تصادم قطار حلوان

07:44 م الإثنين 21 يونيو 2021
10 سيارات إسعاف لموقع حادث تصادم قطار حلوان

حادث اصطدام قطار بضائع بحافلة في حلوان

كتب- أحمد جمعة:

دفع مرفق إسعاف القاهرة بـ10 سيارات إسعاف، إلى موقع حادث اصطدام قطار بضائع بأتوبيس عمال بمنطقة كفر العلو، جنوب محافظة القاهرة، لنقل مصابي وضحايا الحادث.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة، مفادها اصطدام قطار بأتوبيس يقل عمالًا، ووقوع إصابات ووفيات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجارٍ نقل المصابين للمستشفى العام لإسعافهم وتلقيهم العلاج.

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