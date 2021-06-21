أمير قطر يدعو قادة العالم للتعاون من أجل توزيع عادل وشامل للقاحات

الدوحة - (د ب ا)

دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء اليوم الاثنين، قادة العالم إلى التعاون من أجل التوزيع العادل والشامل للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمير قطر مساء اليوم في الجلسة الافتتاحية لـ"منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرج" والذي يُعقد برعايته تحت شعار "آفاق جديدة للغد" عبر تقنية الفيديو.

وقال أمير قطر "يأتي اجتماعنا اليوم ونحن في خضم المواجهة مع جائحة كوفيد-19 والتي شكلت تحدياً خطيراً وغير مسبوق للإنسانية جمعاء على كافة الأصعدة ، بما في ذلك المجال الاقتصادي حيث دارت نقاشات لا حد لها حول المفاضلة الوهمية بين صحة الناس وصحة الاقتصاد، وطغت الضبابية على توقعات المؤسسات الدولية بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي خصوصاً أن العالم لم ينتقل حتى الآن إلى مرحلة ما بعد الجائحة في ظل موجات العدوى المتجددة وتحوّرات الفيروس التي أكدت حالة عدم اليقين".

وقال "من هذا المنبر أدعو قادة دول العالم خصوصاً الدول الصناعية الكبرى، إلى مزيد من التعاون في إطار النظام الدولي وتقاسم المسؤوليات والعمل معاً من أجل التوزيع العادل والشامل للقاح بما يؤسس لنا لبناء نظام اجتماعي واقتصادي عالمي متكامل، وبما يتماشى مع أهداف التنمية العالمية المستدامة، ويحـقـق الخيـر والاسـتقـرار لشعوبـنـا".