"قومي المرأة" ينظم ورشة عمل حول دور النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة

كتبت- نهى العمروسي:

نظم المجلس القومى للمرأة ورشة عمل افتراضية حول "دور النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل" بالشراكة مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامى وإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.

واستهدفت ورشة العمل تدريب 60 عضوا من أعضاء النيابة الإدارية ، بهدف زيادة وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لأعضاء النيابة الإدارية.

وحضر الورشة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ،والمستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة.

وبدأت الورشة بتوجيه المستشار عصام المنشاوى الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة والقاضية أمل عمار لتنظيم تلك الورشة المهمة.

ومن جانبها، أشارت المهندسة جیهان توفيق المديرة العامة للمكتب الفني لرئيسة المجلس القومي للمرأة إلى البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة، مستعرضة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وجهود المجلس ودور مكتب الشكاوى الفعال به.

وعرض المستشار أحمد النجار البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة وجرائم مواقعة أنثى بغير رضاها ، وهتك العرض بالقوة ،والفعل الفاضح غير العلنى، والتعرض والتحرش، والتنمر، والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والجرائم الإلكترونية وإجراءات التحقيق.