اتفاقية للربط الكهربائي بين مصر واليونان عبر جزيرة كريت

كتب- محمد غايات:

عُقدت، اليوم الاثنين، في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، جلسة مباحثات موسعة بين مصر واليونان، ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الحكومة اليونانية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير إسماعيل خيرت، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

ومن الجانب اليوناني وزير الطاقة والبيئة اليوناني، وسفير اليونان لدى القاهرة، وعدد من كبار المسئولين في البلدين.

وفي بداية المباحثات، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، برئيس الوزراء اليوناني والوفد المرافق له في زيارته الثنائية الرسمية الأولى لمصر، مشيدًا بقوة ومتانة العلاقات الثنائية، وأواصر الصداقة التي تجمع بين قيادتي وحكومتي وشعبي والبلدين، ومعربًا عن تقديره لمستوى التعاون على الصعيدين الثنائي مع اليونان، والثلاثي مع اليونان وقبرص، كما أكد حرص مصر على الارتقاء بهذا التعاون.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لمواقف اليونان الداعمة لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتطلعها لاستمرار هذا الدعم خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تطلعها لتعزيز العلاقات على المستوى الثنائي لاسيما فيما يتعلق بتفعيل التعاون في مجال الطاقة، والربط الكهربائي عبر جزيرة "كريت"، والعمل مع الحكومة اليونانية لتصدير الفائض من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مضيفًا أنه يتابع بصفة شخصية مع الوزراء المعنين مقترحات وخطط التعاون في إطار "منتدى غاز شرق المتوسط".