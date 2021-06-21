بيان من "الري" بشأن فترة عمل الوزير في إثيوبيا وعلاقته بدراسات سد النهضة الفنية

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الري، اليوم الاثنين، بيانًا علقت فيه على ما أثير بشأن مسئولية الوزير الدكتور محمد عبد العاطي عن الدراسات الفنية للسدود على النيل الشرقي.

وقال البيان إن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول أن عبد العاطي وزير الموارد المائية والري كان مسئولاً عن الدراسات الفنية المتعلقة بالسدود بالنيل الشرقي، أثناء عمله بالمكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي؛ حيث كان مقره في دولة إثيوبيا- غير صحيح جملة وتفصيلًا.

وأضافت الوزارة أنه يلزم التوضيح بأن عبد العاطي كان يعمل مديرًا إقليميًا لمشروعي الإنذار المبكر بالفيضان ونموذج تخطيط الموارد المائية الممولة من البنك الدولي.