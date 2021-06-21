وزير الدفاع يلتقي وفدًا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان

(مصراوي):

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، في إطار تفعيل وتعزيز مسارات التعاون بين اللجنة ووزارة الدفاع فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي.

تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الحالية والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع لجنة الدفاع والأمن القومي في كافة القضايا التي تمس عملها وبما يدعم ركائز الأمن القومي المصري، موكدًا جاهزية واستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف للحفاظ على أمن مصر القومي في ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري، وتأمين كافة الاتجاهات والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية، وتأمين الجبهة الداخلية والتصدي للمخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره، مؤكدين اعتزازهم بمشاركة القوات المسلحة في القفزات التنموية التي تحققت على أرض الواقع في ظل الجهود المكثفة للقيادة السياسية على الساحتين الداخلية والخارجية التي أسفرت عن إستعادة مصر لدورها الرائد في المنطقة.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.