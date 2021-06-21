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غدًا.. رئيس الأوبرا يفتتح معرض رباعيات جمال عبدالوهاب بقاعة زياد بكير

02:57 م الإثنين 21 يونيو 2021
غدًا.. رئيس الأوبرا يفتتح معرض رباعيات جمال عبدالوهاب بقاعة زياد بكير

مجدي صابر

كتب- مصراوي:

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، في السادسة مساء غد الثلاثاء، معرض فن تشكيلي بعنوان:"أصدقاء الشاعر جمال عبدالوهاب رباعيات ولوحات"، وذلك بقاعة زياد بكير بدار الأوبرا.

ووفقًا لبيان أصدرته دار الأوبرا المصرية اليوم الاثنين، يتضمن المعرض الذي تستمر فعالياته حتى يوم الاثنين الموافق 28 يونيو، مجموعة متنوعة من اللوحات المبتكرة وغير المسبوقة ، مكونة رباعيات متعمقة في صميم اللوحات، إلى جانب بورتريهات لكبار الشخصيات وأعلام الفن والموسيقي مخلدة أعمالهم.

ويعد هذا المعرض الأول من نوعه، حيث لم يسبق الفنان جمال عبد الوهاب أحد في هذا المجال بشهادة كبار الفنانين والأساتذة.

مجدي صابر معرض رباعيات جمال عبدالوهاب قاعة زياد بكير دار الأوبرا المصرية

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