وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة من دارسي أكاديمية ناصر العليا وكلية القادة والأركان

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، والتي تضم الدورات (44) من كلية الحرب العليا، والدورة (50) من كلية الدفاع الوطني، والدورة (22) للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية، كذلك تخريج الدورات (70) أركان حرب عام، والـدورة (42،43) أركان حرب تخصصية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وضمت تلك الدورات عدد من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين، وعدد من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان تناول الإسهامات العلمية والبحثية التي تقدمها الأكاديمية وكلية القادة والأركان، وما تم تنفيذه خلال العام الجاري من دورات تدريبية مختلفة لإعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والمدنيين فى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية والاستراتيجية والأمن القومي.

وأعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة نتيجة التخرج للدورات المختلفة بكل من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، أعقبه إعلان مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين، وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديراً لتفوقهم خلال دراستهم بالأكاديمية.

وفي نهاية الاحتفال نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وتمنياته لهم بالتوفيق، مطالباً الخريجين بالحرص على صقل مهاراتهم بما وفرته لهم القوات المسلحة من إمكانيات العلم والتثقيف والمعرفة، وأن يكونوا مثلا وقدوة فى العمل والعطاء لخدمة الوطن والولاء له والإستعداد للتضحية في سبيل سلامته ووحدة أراضيه.

وأشاد الفريق أول محمد زكي بدور الأكاديمية وكلية القادة والأركان في تخريج قادة حملوا الأمانة وسجلوا في تاريخ مصر الوطني والعسكري بطولات وإنتصارات تحفظها ذاكرة الوطن، وأكدوا بعطائهم وتضحياتهم أن الجيش المصري هو ركيزة القيم والمبادئ ومعاني الوطنية والشرف وإنكار الذات، مؤكداً أن القوات المسلحة أصبحت تمتلك كل المقومات العلمية التي تمكنها من أداء مهامها بكل قوة، وستظل دائماً قوية بعطاء أبنائها وجهدهم، وبما يملكونه من خبرات علمية حديثة تعينهم على حماية الوطن وأمنه القومي.​