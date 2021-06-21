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شرط التعيين والندب والترقية.. 18 جهة تخضع لأحكام قانون فصل متعاطي المخدرات

11:22 ص الإثنين 21 يونيو 2021
شرط التعيين والندب والترقية.. 18 جهة تخضع لأحكام قانون فصل متعاطي المخدرات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

يتعلق هذا القانون بضوابط فصل الموظف حالة ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.

وحددت المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون وهي كالتالي:

1- وحدات الجهاز الإداري للدولة.

2- الوزارات.

3- المصالح والأجهزة الحكومية.

4- وحدات الإدارة المحلية.

5- الهيئات العامة.

6- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.

7- شركات القطاع العام.

8- شركات قطاع الأعمال العام.

9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة.

10- الشركات التابعة للدولة.

11- الشركات التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه.

12- دور الرعاية.

13- أماكن الإيواء.

14- الملاجئ.

15- دور الإيداع والتأهيل.

16- دور الحضانة.

17- المدارس.

18- المستشفيات الخاصة.

ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه يشترط لتولي أو شغل الوظائف في الهيئات والجهات السابقة ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.

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