بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 32 خطيبًا جديدًا بالمكافأة واستمرار 17 بالمعاش

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدد 32 خطيبًا جديدًا بالمكافأة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه والمحالين للمعاش من علماء الأوقاف والأزهر الشريف، واستمرار عدد 17 خطيبًا من المحالين للمعاش، والتحسين لعدد 6 من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه ، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الجدد:

- اعتماد عدد 16 خطيبًا جديدًا من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم:

1. فتحي أحمد مكي عيد- الأقصر

2. عيد محمود هميمي أحمد- الأقصر

3. سامي محمد محمد العبد- البحيرة

4. علي قرني عويس حسين- بني سويف

5. كمال عبد التواب مرسي خليل- بني سويف

6. عبد العزيز أبو الفتوح عبد الباقي النجار- الدقهلية

7. حسام كمال الدين سيد أحمد- الدقهلية

8. طه عبد الغني علي إسماعيل- الدقهلية

9. أحمد عبد الله أبو زيد رشوان- سوهاج

10. محمد إسماعيل محمد هلال- الشرقية

11. محمد عبد الحليم محمد أبو الغيط- الشرقية

12. إسماعيل سالم مسلم سيف- الشرقية

13. النمر عبد العظيم حماد- الشرقية

14. علي عبد الله علي أحمد عبد الل-ه كفر الشيخ

15. نبيل إبراهيم عباس الميهي- المنوفية

16. محمد عبد الحفيظ محمد الشعراوي- المنوفية

- اعتماد عدد (5) خطباء جدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وهم:

1. د. محمد زغلول عباس أحمد عبد الفتاح- الشرقية

2. د. حسين عبد العال حسين محمد- أسيوط

3. د. محمود علي عطية سالم- أسيوط

4. د. بلال عبد الحميد إبراهيم عمارة- الغربية

5. د. محمد نبيل عبد العليم أحمد- الدقهلية

ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين

تكليف عدد (11) خطيبًا جديدًا من المحالين للمعاش، وهم:

1. أحمد عبده عثمان سعيد- الأقصر

2. حمزة محمد حسن عمر- الأقصر

3. أحمد عبد العال محمد صادق- الأقصر

4. منير عبد التواب مراد محمد- بني سويف

5. وجدي مهدي عبد الرحمن زاهر- الدقهلية

6. محمد التابعي محمد نعمان- دمياط

7. السعيد أحمد عبد الحليم أحمد جاد- الشرقية

8. عبد الحميد علي أحمد عبد الرحمن- الشرقية

9. رمضان محمد فضل إمام- القاهرة

10. السيد صابر السعداوي حبش- القليوبية

11. محمد مرسي رمضان ناجي- المنوفية

ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين

ثانيًا: الاستمرار:

- تجديد تكليف عدد (11) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم:

1. سيد فراج صابر فراج- أسيوط

2. حجاج محمود علي أحمد- الأقصر

3. محمد مصطفى علي مصطفى- الأقصر

4. جمعة أحمد إسماعيل محمد- الأقصر

5. عبد المطلب أحمد النوبي سلمان- الأقصر

6. عبد الرضي الضوي السيد أحمد- الأقصر

7. صلاح زكي إبراهيم منسي- بني سويف

8. سعد الشاذلي إبراهيم الشاذلي- كفر الشيخ

9. عبد الخالق فواز عامر عامر- بني سويف

10. علي محمد أحمد الأمين سوهاج

11. جبريل محمد عيسى مصطفى سوهاج

تجديد تكليف عدد (6) خطباء مكافأة من المحالين للمعاش، وهم:

1. عبد النعيم عبد العزيز الخضري- الأقصر

2. محمد محب محمد البساطي- دمياط

3. ماهر عبد الله أحمد فرج الله- دمياط

4. محمد أحمد عمر حسانين- سوهاج

5. أحمد علي محمد خميس- سوهاج

6. السيد محمد علي الزفري- دمياط

ثالثًا: التحسين:

- اعتماد بند التحسين لعدد (6) خطباء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، وهم:

1.الدكتور أحمد محمود أحمد شيمي- القاهرة

2. الدكتور عبد الحكيم محمد عبد الرحمن منصور- الإسكندرية

3. الدكتور وجيه أحمد فكري عبد الله صميدة- القاهرة

4. عبد الله محمود سرور علي- الدقهلية

5. محمود محمد محمد أبو هبرة- كفر الشيخ

6. صالح حسن مصطفى عامر- أسيوط

وعلى المديريات عمل اللازم فور وصول المكاتبات الرسمية المعتمدة في ذلك من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة.