Masrawy logo white

"الإسكان"و"العدل" يستعرضان الأراضي المطلوبة لإقامة المحاكم بالمدن الجديدة

10:28 ص الإثنين 21 يونيو 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماعًا لاستعراض الأراضى المطلوبة لإقامة المحاكم والمنشآت القضائية المختلفة التابعة لوزارة العدل، وكذا توفير مقار للشهر العقارى فى المدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير الأراضى المطلوبة لجميع الأنشطة، وذلك فى إطار جهود الهيئة لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، مما يزيد من عوامل جذب السكان إليها، ويسرع بمعدلات التنمية بها.​

عاصم الجزار وزير الإسكان عمر مروان وزير العدل إقامة المحاكم المنشآت القضائية وزارة العدل المدن الجديدة

الخبر التالى:

وفاة والدة وزير الشئون النيابية.. وجبالي يرسل برقية تعزية للأسرة

كورونا.. لحظة بلحظة

532

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

456

متعافون اليوم

277288

إجمالي الإصابات

15859

إجمالي الوفيات

205613

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا