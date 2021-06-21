​​ التمويل العقاري| هل يكفي مليون جنيه لشراء شقة ضمن المبادرة؟ (أقساط وأماكن)

كتب- محمد عبدالناصر:

يترقب عدد كبير من المواطنين صدور المبادرة الجديدة للتمويل العقاري بفائدة 3%، للاستفادة من هذه المبادرة للحصول على وحدات سكنية، بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي البنك المركزي بضرورة بلورة مبادرة جديدة للتمويل العقاري، تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالتقسيط على 30 سنة بفائدة 3%، ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن التفاصيل النهائية لهذه المبادرة خلال الأيام القريبة المقبلة.

ووفق ما أعلنه مسؤولي التمويل العقاري في أن الحد الأقصى للوحدة يتراوح بين مليون و100 ألف وحتى مليون و400 ألف، لكن هل يكفي مليون جنيه لشراء شقة في مبادرة التمويل العقاري؟ وما هي أبرز المناطق والمشروعات التي يمكن الحصول على وحدة بهذا السعر.

حددت شروط الدخل الخاصة بمبادرة التمويل العقاري ألا يزيد الدخل الشهري على 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة في مشروعات متوسطي الدخل، لكن مشروعات محدودي الدخل يكون الحد الأقصى لدخل الأعزب 4500 جنيه والمتزوج 6000 جنيه.

المشروع الأول الذي سيتم طرحه من قبل وزارة الإسكان هو مشروع الإسكان المتوسط، وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق سيطرح أول إعلان متوافقا مع مبادرة التمويل العقاري الجديدة بـ3% لمتوسطي الدخل بمساحات 100 و110 و120 مترا، على أن يكون التسليم خلال 3 سنوات.

وكانت وزارة الإسكان طرحت المرحلة الأولى من هذا المشروع لأول مرة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" نهاية العام الماضي، ووصل مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، وصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا، وهذه الأسعار والمقدمات للمشروع وقت طرح المرحلة الأولى نوفمبر الماضي.

كما يوجد شقق أيضًا ضمن محور متوسطى الدخل في مشروعات سكن مصر، والذي من المتوقع ظان يتم طرحا قريبا وبعد الإعلان الرسمي من البنك المركزي، وتصل مساحات المشروع بين 106 متر وحتى 118 متر، في آخر طرح بأكتوبر الجديدة 680 ألف جنيه، وحتى 790 ألف جنيه، وفي مدينة القاهرة الجديدة يوجد وحدات ضمن سكن مصر بأسعار تتراوح بين 920 حتى 950 ألف جنيه، كما تصل أسعار الوحدات في بعض مدن الصعيد مثل غرب قنا والمنيا الجديدة وغرب أسيوط لـ360 حتى 400 ألف جنيه.

أما بالنسبة لمشروعات وزارة الإسكان، الموجه لمحدودي الدخل، فيوجد مشروعات جاهزة للتسلي الفوري سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة في مدن الصعيد ووجه بحري وشمال سيناء بأسعار تتراوح بين 184 و197 ألف جنيه، أما المشروعات الجديدة في الإسكان الاجتماعي سيتم تسليمها خلال 3 سنوات، وفي آخر طرح وصل سعر الشقة الـ90 مترًا 310 ألف، والوحدة الـ75 مترًا 244 ألف جنيه.

وعن أسعار الشقق في المناطق الأكثر طلبا في القاهرة الكبرى، فيوجد وحدات كثيرة أقل من مليون جنيه، ففي مدينة القاهرة الجديدة يوجد عدة مناطق بها وحدات أقل من مليون جنيه، مثل منطقة البنفسج، والتي سجلت الوحدة الـ100 متر 950 ألف جنيه، وهو نفس السعر أيضًا في النرجس والياسمين واللوتس، بينما سجلت الوحدة الـ100 متر في المستثمرين الشمالية والتجمع الثالث من 750 ألفًا حتى 650 ألفًا، وهذه الأسعار للعمارات المنفردة وليس شققًا داخل كمبوند.

في مدينة 6 أكتوبر بلغت الشقة الـ100 متر نحو 800 ألف جنيه في الحي المتميز والأحياء، بينما سجلت 650 ألفًا في جنوب الأحياء، و550 ألفا في التوسعات الشمالية.

وعن المناطق بالمدن القديمة مثل الهرم وفيصل وحدائق الأهرام وزهراء مدينة نصر وجسر السويس يوجد وحدات كثيرة أقل من مليون جنيه كاملة التشطيب، لكن هنا يشترط البنك على المشتري الراغب في الحصول على تمويل عقاري تقديم عدة مستندات منها عقد ملكية الأرض المسجل، ترخيص المباني، كشف رسمي يستخرج من مأمورية الضرائب العقارية باسم البائع نموذج 124، بجانب شهادة بعدم وجود أي مخالفات على المبنى.

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