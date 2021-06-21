تزيد الإحساس بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل أهم ظواهر الصيف

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال فصل الصيف، حيث من المنتظر أن يبدأ فصل الصيف جغرافيًا الاثنين الموافق 21 يونيو 2021 ويستمر لمدة 3 أشهر قادمة حتى يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر.

وأكدت الهيئة أن فصل الصيف يعتبر من أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم الأيام بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضًا ارتفاع الرطوبة النسبية والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وتابعت الهيئة: "وأحيانًا يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة في بعض الأيام".

ووجهت الهيئة إرشادات للمواطنين خلال فصل الصيف:

- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرا وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم.

- ارتداء غطاء واقي للرأس تجنبا للإصابة بضربات الشمس.

- عدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.

- ارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة وتجنب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.

- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

- متابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 35- 36 وتصل نسب الرطوبة لـ80 - 90%، السواحل الشمالية 30 - 32، ونسبة الرطوبة 90 -95%، وشمال الصعيد 37 - 38 ونسبة الرطوبة 50 - 60%، جنوب الصعيد 41 - 42 درجة، ونسبة الرطوبة 25 و30%.