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"الاتحاد العربي للنقل" يواصل أعمال التطهير والتعقيم للأتوبيسات

11:50 م الأحد 20 يونيو 2021
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كتب- أسامة علي:

تواصل شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبرجيت)، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، أعمال تطهير وتعقيم الأوتوبيسات كافة.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن أعمال التطهير مستمرة لشبابيك التذاكر وأماكن انتظار الركاب، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.

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