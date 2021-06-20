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وزير السياحة يناقش اللمسات النهائية للفيلم الترويجي لمصر بالسوق العربي

10:53 م الأحد 20 يونيو 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في اجتماع لجنة "خبراء الترويج السياحي"، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسبل ومقترحات دفع حركة السياحة الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة.

وبحسب بيان اليوم، جاء من بين هذه الموضوعات استعراض ومناقشة اللمسات النهائية الخاصة بالفيلم الدعائي الجديد للحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي والذي من المقرر إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك مناقشة المحتوى الدعائي الجديد الخاص بهذه الحملة وخاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة منذ إطلاقها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، حيث أوضحت نتائج محرك البحث جوجل قيام ما يقرب من ٢٠ مليون مستخدم للانترنت بدول التعاون الخليجي من البحث عن السفر إلى مصر وذلك بعد شهر من إطلاق الحملة.

وعرض الاجتماع، خطة السياحة الدولية والأسواق السياحية المستهدفة والأدوات الترويجية لكل سوق، إلى جانب استعراض المستجدات الخاصة بتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر ولاسيما من خلال الصفحات الخاصة بالوزارة والهيئة.

جدير بالذكر، أن لجنة خبراء الترويج كان قد شكلها وزير السياحة والآثار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعات.

خالد العناني وزير السياحة والآثار الفيلم الترويجي لمصر الأسواق السياحية

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