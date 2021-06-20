رئيس الحجر الزراعي يكشف حقيقة حظر استيراد البطيخ المصري "فيديو"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، عن الشائعات التي تم ترويجها بخصوص وجود بطيخ مسرطن في الأسواق عارية تمامًا من الصحة، مضيفًا أنها لم تؤثر على الصادرات المصرية لأن مثل هذه الشائعات يروجها المتربصين بالدولة المصرية ويتأثر بها ضعاف النفوس فقط.

وأضاف العطار في حوار خاص لـ"مصراوي"، أن إجمالي ما تم تصديره هذا العام من محصول البطيخ بلغ 8000 طن ولم يتم رفض أي شحنة بطيخ مصرية مصدرة.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى أن تصدير مصر من المحاصيل الزراعية خلال الثلاث سنوات الماضية.