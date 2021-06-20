إزالة عقار ضخم لتوسعة الدائري في منطفة بير أم سلطان بحي البساتين (فيديو)

كتب- محمد نصار:

تمكنت أجهزة حي البساتين من تنفيذ إزالة لأحد العقارات الكبيرة التي تطل على الطريق الدائري مباشرة وذلك اليوم الأحد.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها لتوسعة الطريق الدائري.

وقام اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين وشرطة المرافق بالحي وقسم شرطة البساتين اليوم الأحد الموافق 20 يونيو 2021 بمتابعة استمرار أعمال إزالة العقارات والمصانع لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة بير أم سلطان.

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