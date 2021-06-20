من العلمين للعاصمة الإدارية.. مصر تدخل عصر ناطحات السحاب بأعلى برج بأفريقيا "صور"

كتب- محمد عبدالناصر:

على مدار الـ72 ساعة الماضية شهدت مصر انتهاء التنفيذ الخرساني لأعلى برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة بارتفاع 400 مترا، كما تم وضع حجر أساس تنفيذ 5 أبراج شاطئية منهم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورًا) و4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر.

الأبراج الأيقونية أصبحت علامة تميز مدن الجيل الرابع خاصة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، كذلك مدينة المنصورة الجديدة، وفي هذا التقرير نوضح حكاية تنفيذ ناطحات السحاب في المدن الجديدة.

ففي العاصمة الإدارية، وتحديدًا المنطقة المركزية، يتم تنفيذ 20 برجًا (ناطحات سحاب) بأنشطة مختلفة من ضمنها البرج الأيقوني والذي سيكون الأعلى في أفريقيا، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني ووصل البرج للمتر الـ400 متر، حيث تنفذ المشروع الشركة الصينية (cscec).

وتقدر استثمارات منطقة الأبراج في العاصمة بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي من أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه سيتم استلام أول برج بالعاصمة بصورته النهائية في ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن البرج الأيقوني يعد الأعلى في إفريقيا، وبه جزء إداري وآخر شقق فندقية، ويوجد بمحيط البرج الأيقوني 20 دورا سكنيًا وإداريًا، وفندق بالطوابق الثلاثين الأخيرة.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من الهيكل خلال شهر، ويتم استكمال حاليا التشطيبات الداخلية والأعمال الخاصة بالواجهات الزجاجية.

وأشار إلى أن الفندق يتكون من 79 طابقا فوق الأرض، وطابقين تحت الأرض، ويمكن مشاهدة القاهرة بالكامل من الطابق الأخير،

وأشار إلى أنه تم تنفيذ هذا البرج لاستهداف الشركات العالمية والإقليمية لنقل مقراتها إلى مصر، لافتًا إلى أن عملية التسويق الخاصة بالبرج الأيقوني ستبدأ نهاية العام.

وفي مدينة العلمين الجديدة، يتم تنفيذ الأبراج الشاطئية على مرحلتين الأولى تضم 15 برجًا، ووصل ارتفاع أحد الأبراج لـ42 دورًا كما يجري الآن تنفيذ عمليات التشطيب.

وتم وضح حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، أمس السبت، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

كما يتم الانتهاء الآن من أعمال التشطيبات بالمنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يسع 3 آلاف سيارة، وعددًا من المحال، كما يجري تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانًا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالي 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات).

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية، إنه الاتفاق تم على إنشاء أعلى برج على البحر المتوسط بطول 250 مترا و4 أبراج بطول 200 متر.

وقال إن البرج الإيقوني الذي يصل ارتفاعة لـ250 متر سيكون الأعلى على البحر الأبيض المتوسط، لافتًا إلى أن الشركة الصينية هي التي ستنفذ المشروع وتم الاتفاق على التسديد بالجنيه المصري وليس بالعملة الصعبة.

اقرأ ايضا:

أبراج أيقونية.. كيف أصبح شكل ناطحات سحاب العاصمة الإدارية والعلمين؟ (فيديو)