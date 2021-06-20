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3 آلاف سائح روسي يصلون القاهرة على متن 16 رحلة طيران

08:17 م الأحد 20 يونيو 2021
3 آلاف سائح روسي يصلون القاهرة على متن 16 رحلة طيران

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يصل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الأحد، 3 آلاف سائح روسي، على متن 15 رحلة طيران روسية ما بين سفر ووصول من وإلى وجهات روسية متعددة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه 7 رحلات تغادر من وجهات روسية بينها (موسكو وبيلجورود وبيرم وروستوف وأون دون وسيكتيفيكار وقازان) على متنهم 1500 راكب، بينما يصل المطار 8 رحلات لشركات طيران روسية، تنقل 1500 راكب إلى وجهات منها (موسكو وتشيليابينسك وروستوف أون دون وبارناول وأوفا وإيركوتسك وبيلجورود).

يذكر أن الرحلات الجوية استأنفت بشكل منتظم بين سان بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة الدولي مؤخرًا، بعدد رحلات أسبوعي بإحدى شركات خطوط الطيران الروسية، حيث سيتم تسيير الرحلات إلى القاهرة وفقًا للجدوى الاقتصادية وحجوزات السفر خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا الوبائية.

مطار القاهرة الدولي رحلات الطيران روسيا موسكو شركات الطيران الروسية

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