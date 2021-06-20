وزيرة التضامن تعلن موعد تطبيق المرحلة الثانية لبطاقات الخدمة المتكاملة لذوي الإعاقة

(مصراوي):

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، احتفالية تدشين مشروع بطاقات الرعاية الصحية لذوي الإعاقة، بالتعاون مع روتاري مصر.

ويهدف المشروع إلى إتاحة خدمات الرعاية الصحية المتميزة من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الفردية للأطباء من القطاع الخاص بأسعار رمزية أو مدعمة بالكامل لذوي الإعاقة للتخفيف عن ذويهم، حيث تمنح بطاقة روتاري للرعاية الصحية في المرحلة الأولى خصومات تتراوح ما بين 15% وحتى 100% للعديد من الأـدوية والخدمات الطبية.

وأضافت القباج أن الوزارة تخطو خطوات جادة نحو التعامل الحقوقي لذوي الإعاقة والتحول من تبني النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، إلى النموذج المجتمعي الشامل الذي تتكاتف فيه كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية لتقديم كافة الخدمات لهم.

وأوضحت وزيرة التضامن أن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي ترتكز على الانتقال من الرعاية إلى تكافؤ الفرص المتنوعة، بالإضافة إلى التأهيل والتمكين والدمج وليس الفصل أو التمييز، والمنهج الوقائي وليس العلاجي فقط، ومن العجز وعدم القدرة إلى القدرة باختلاف.

وأوضحت أن الدولة المصرية تدعم مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم استخراج أكثر من 850 ألف بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة في المرحلة الأولى، وجار الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية الشهر المقبل.

وتابعت أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية الوطنية لحقوق ذوي الإعاقة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة تنفيذ أحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والخطة الوطنية الشاملة بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.