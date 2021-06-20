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تفعيل كارت الفلاح بـ12 محافظة.. "الزراعة": موسم 2021 الأخير في التعامل الورقي

03:20 م الأحد 20 يونيو 2021
تفعيل كارت الفلاح بـ12 محافظة.. "الزراعة": موسم 2021 الأخير في التعامل الورقي

كارت الفلاح الذكي

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن هذا الموسم هو الأخير في التعامل مع الحيازات الورقية للموسم الصيفي الجاري، موضحًا أن إجمالي ما تم تشغيله بلغ 12 محافظة.

وأضاف الشناوي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن الوزارة تنسق مع وزارات الاتصالات والإنتاج الحربي والري من خلال اجتماع أسبوعي دائم؛ لسرعة الانتهاء من منظومة الكارت الذكي، مشيرًا إلى ضرورة تقدم باقي المزارعين إلى الجمعيات الزراعية التابعين لها حتى لا يتعرض في الموسم المقبل إلى عدم صرف حصته.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات أنه سوف يتم تقديم تقنيات جديدة لكارت الفلاح، متعلقة بالوقود وخدمات الكهرباء وغيرهما، لافتًا إلى توجيهات الحكومة برقمنة الفلاح وتسهيل أموره الحياتية، بجانب توفير مستلزمات الزراعة.

وأشار الشناوي إلى تفعيل اللجان الفنية بمحافظات الصعيد؛ لتوفير السماد بالجمعيات التي تعاني اختناقًا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد، اليوم الأحد، مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين محافظة الوادي الجديد من ناحية، ومحافظات: المنوفية والغربية وكفر الشيخ، من ناحية أخرى؛ وذلك لاستخدام مساحات من الأراضي بالوادي الجديد لصالح هذه المحافظات.

وأكد الدكتور محمد يوسف، رئيس مديريات الزراعة، أن إجمالي ما تم طبعه من الكارت الذكي بلغ 3 ملايين و245 ألف كارت على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت يوسف، خلال حديثه إلى "مصراوي"، إلى أن الوزارة وفرت ما يقرب من مليون و350 ألف كارت مفعلة، مؤكدًا أنه يتم صرف حصصها الزراعية.

وتابع رئيس مديريات الزراعة بأن هناك 3 محافظات سوف يتم تفعيل الكارت بها خلال 70 يومًا من الآن، مضيفًا أنه تم ميكنة 5 آلاف و721 جمعية في 14 محافظة من محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق كارت الفلاح "الذكي" مطلع عام ٢٠١٦، على أن يُطبق بشكل كامل العام الجاري.

الدكتور عباس الشناوي كارت الفلاح الخدمات الزراعية منظومة الكارت الذكي

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