الامتناع والتهرب.. حالتان لإنهاء خدمة العامل بدون تحليل مخدرات

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ونصت المادة الخامسة: يعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب بغير عذر مقبول، سببا موجبا لإنهاء الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.​