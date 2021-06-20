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الامتناع والتهرب.. حالتان لإنهاء خدمة العامل بدون تحليل مخدرات

03:07 م الأحد 20 يونيو 2021
الامتناع والتهرب.. حالتان لإنهاء خدمة العامل بدون تحليل مخدرات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ونصت المادة الخامسة: يعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب بغير عذر مقبول، سببا موجبا لإنهاء الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي تحليل مخدرات الامتناع عن إجراء التحليل إنهاء الخدمة للعاملين

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