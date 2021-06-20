الامتناع والتهرب.. حالتان لإنهاء خدمة العامل بدون تحليل مخدرات
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ونصت المادة الخامسة: يعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب بغير عذر مقبول، سببا موجبا لإنهاء الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
كورونا.. لحظة بلحظة
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان