الرئيس السيسي يصدر رسميا قانون عزل الموظفين متعاطي المخدرات

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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ونصت المادة الأولى من القانون أن يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

المخدرات، كل ما يعد طبقا لأحكام القانون رقم 192 لسنة 1960 مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، من المواد والنباتات والجواهر المخدرة.

تعاطي المخدرات يقصد بها تناول المخدرات المشار إليها في البند رقم 1 من هذه المبادرة.

وجاء نص القانون على النحو التالي: