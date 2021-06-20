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الصيف يبدأ خلال ساعات.. والأرصاد تعلن حالة طقس أول أسبوع (درجات الحرارة)

12:07 م الأحد 20 يونيو 2021
الصيف يبدأ خلال ساعات.. والأرصاد تعلن حالة طقس أول أسبوع (درجات الحرارة)

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف يبدأ رسميا وجغرافيا غدا، مع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع يصل إلى درجة ودرجتين.

وأضاف شاهين، أن الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون حارا على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتابع: "خلال فترات الليل يوجد نشاط خفيف للرياح يعمل على تقليل الإحساس بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة ويكون الطقس لطيفا".

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة خلال أول أسبوع من الصيف بين 34 و36 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 و31 درجة، وعلى شمال سيناء 36 وحتى 38 درجة، وعلى جنوب الصعيد تصل لـ42 درجة، فيما تكون نسب الرطوبة بين 75% و85% على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

ووفقا للموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية تكون الظواهر الأبرز خلال الأسبوع الحالي نشاط رياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.​

درجات الحرارة الصيف الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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