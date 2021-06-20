انتهاء امتحان الفقه لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية.. ومصدر بغرفة العمليات: مرت بهدوء تام

كتب- محمود مصطفى:

أنهى طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، قبل قليل، امتحان مادة الفقه، بجميع أنحاء الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر بغرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بمكتب وكيل الأزهر، إنه لم ترد أي شكاوى حتى الآن حول امتحانات مادة الفقه لطلاب الأدبي، وسادت حالة من الهدوء التام.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنه لم يتم رصد أي حالات غش بين صفوف الطلاب، ولم ترد أي جزئيات غامضة أو من خارج المنهج.

ويؤدي طلاب القسم الأدبي، في تمام الـ 11 ونصف صباح اليوم، امتحان مادة الإنشاء.

ومن جانبهم حرص مشرفي لجان امتحانات الشهادة الثانوية على التأكيد على الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وتم الكشف على درجة حرارة الطلاب من خلال أجهزة الكشف عن الحرارة قبل دخول اللجان، بجانب التأكيد على تطبيق التباعد الإجتماعي داخل اللجان.

كان الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وجه بعملِ استمارةِ متابعةٍ إلكترونية، ونشرِها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للقطاع، وطباعتها وتوزيعها على اللجان، لتلقي شكاوى امتحانات الشهادة الثانوية، للمرة الأولى.

وأوضح قطاع المعاهد، أن الاستمارةُ الإلكترونيةُ تسهم في سرعة وسهولة تقديم المقترحات والشكاوى فيما يخص امتحانات الشهادة الثانوية مع ضمان وصولها مباشرة لمتخذي القرار بالقطاع.

وكلف رئيس قطاع المعاهد، فريقَ عملٍ متخصصٍ لبحث المقترحات والشكاوى، والعملِ على حلها فور ورودِها.

يأتي ذلك ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تيسير سبلِ التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور؛ للوصول إلى متخذي القرار مباشرةً.

كان الأزهر الشريف، قد خصص رقمي واتساب لتلقي الشكاوى الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية.

وهما كالتالي:

1 ـ 01002077995 مكتب وكيل الأزهر.

2 ـ 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

وأكد الأزهر الشريف، أنه يتم تلقي الشكاوى إلكترونيا في سرية تامة، مع ضرورة إرسال ما يثبت هوية مقدم الشكوى.

وننشر الأشياء المحظورة داخل لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، وهي كما يلي:

1 ـ تواجد جميع العاملين بالمعهد الساعه 8 صباحًا.

2 ـ ممنوع تناول المشروبات والأطعمة داخل اللجان.

3 ـ عدم استخدام المحمول داخل اللجان إلا لشيخ المعهد فقط.

4 ـ التصحيح عقب انتهاء اللجان مباشرة أولا بأول ولا يتم التأجيل للغد.

5 ـ عدم التدخين داخل اللجان.

6 ـ تخصيص مراجع عددي وآخر فني.

7 ـ المصحح لا يكون مراجعًا فنيًا أو عدديًا.

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