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نفِّذوا اقتراح البابا.. برلماني يطالب وزير التعليم بإدراج مسار العائلة المقدسة في المناهج

11:52 م الأربعاء 02 يونيو 2021
نفِّذوا اقتراح البابا.. برلماني يطالب وزير التعليم بإدراج مسار العائلة المقدسة في المناهج

البابا تواضروس الثاني

كتب- نشأت علي:

وجَّه الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، تحية قلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على اهتمامه الكبير بالترويج السياحي لمسار العائلة المقدسة.

وطالب رمزي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتنفيذ اقتراح البابا تواضروس بإدخال مسار العائلة المقدسة في المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات.

وأعلن رمزي، في بيان له اليوم الأربعاء، اتفاقه التام مع تأكيد قداسة البابا تواضروس أن مسار العائلة المقدسة فخر لأي مصري، مؤكدًا ضرورة أن تعطي الحكومة؛ خصوصًا وزارات السياحة والآثار والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية المحلية، أكبر اهتمام للترويج عالميًّا لمسار العائلة المقدسة؛ حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وقال النائب إن مسار العائلة المقدسة له أهميته الكبرى عالميًّا؛ فالعالم كله يتابعه، خصوصًا أن السياحة الدينية خارج أية منافسة عالمية ولا تتأثر بأي أحداث، مشيرًا إلى أن العالم كله يحسد مصر عليه، وعلى الجميع أن يدرك جيدًا مدى قيمة المقدسات الدينية المصرية، وأنها تحظى بأكبر اهتمام عالمي، وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، قد أكد أننا عشنا في العصور الفرعونية والمسيحية والإسلامية، وعشنا كل هذه العصور، ونفتخر بها، ومن هذا تكونت حضارتنا العظيمة.

البابا تواضروس الثاني إيهاب رمزي مجلس النواب مسار العائلة المقدسة

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