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بـ 95 مليون جنيه.. محافظ الجيزة يفتتح محطة رفع الصرف الصحي بقرية الصُفيرة

11:49 م الأربعاء 02 يونيو 2021
بـ 95 مليون جنيه.. محافظ الجيزة يفتتح محطة رفع الصرف الصحي بقرية الصُفيرة

اللواء أحمد راشد

كتب- مصراوي:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم إنهاء أكثر من 97% من شبكات الصرف الصحي بمنطقة الصفيرة بمركز ومدينة أوسيم، موجهًا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين للاستفادة من الخدمة في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية الصفيرة بمركز ومدينة أوسيم والذي تبلغ تكلفته 95 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي في كافة القرى المحرومة.

وأضاف "راشد"، أن المشروع بطاقة تصميمية تصل لـ19 ألف م3/يوم لخدمة حوالي 8 آلاف نسمة من أهالي القرية، وتم إقامته على مساحة 500 م2، وبشبكة انحدار بطول 30 كم وخط طرد قطر 560 مم بطول 2.2 كيلو، ومزودة بـ4 طلبات غاطسة و6 طفيات حريق ومنظومة حريق ذاتي.

وأوضح أن مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة تغطية الخدمة بالقرى المحرومة، لافتا إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "أم خنان" في الحوامدية، وسوف يتم إدخال خدمة الصرف الصحي بمركز الواحات البحرية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من العديد من المشروعات المتعثرة بمراكز المحافظة وإدخالها الخدمة منها محطات الصرف بمراكز (العياط - الصف - أطفيح) ومحطة معالجة أبو رجوان بمركز البدرشين.

أحمد راشد محافظ الجيزة خدمات الصرف الصحي مدينة أوسيم مركز البدرشين

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