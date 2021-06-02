كاملة التشطيب وتليق بالناس.. رئيس "الإسكان الاجتماعي" توجه نصيحة للمواطنين عند استلام الشقق

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم الانتهاء من تشطيب وفرش إحدى الشقق التي تبلغ مساحتها ـ75 مترا، لتكون نموذجا يشاهدها باقي المواطنين.

وأضافت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات لها، الأربعاء، أن 95% من المتقدمين يريدون حجز الوحدات الـ90 مترًا والتي تتكون من 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، وعدد قليل يتقدم للحجز في النموذج الآخر، والذي يتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام.

وتابعت: "الشقة مفروشة حلو جدا وعلى أعلى مستوى، وتليق بالناس".

وأشارت إلى أن حدود الدخل حاليا تصل لـ6 آلاف للأسرة كحد أقصى و4500 للمتزوج، لافتة إلى أنه خلال الـ14 إعلانا وصل متوسط الدخل إلى 2000 جنيه.

وأكدت أن متوسط القسط بالنسبة لشقق الإسكان الاجتماعي يتراوح من 600 جنيه إلى 700 جنيه، مشيرة إلى أنه مع ارتفاع أسعار الشقق مؤخرا، تم زيادة الدعم لـ ـ60 ألف جنيه، وكذلك المبادة الجديدة الخاصة بالتمويل العقاري بفائدة 3% ومدة سداد حتى 30 سنة، وبالتالي من الممكن أن تكون مستويات الدخل أقل من 1500 جنيه.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من تنفيذ 505 ألف شقة، ويوجد 150 شقة تحت الإنشاء، ووصل عدد الشقق ضمن النموذج الـ 75 مترا إلى 15 ألف، والباقي 90 متر 3 غرف وصالة.

وأضافت: "الشقق يتم تسليمها جاهزة وكاملة التشطيب، لكن الحاجز سيقوم بفرش الشقة، موجه نصيحة للحاجزين قائلة:"ما تستلمش شقتك إلا لو سوبر لوكس".