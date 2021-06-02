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مواقف السيسي أبهرت العالم.. "عربية النواب" تشيد بجهود الرئيس لإعادة إعمار غزة

11:02 م الأربعاء 02 يونيو 2021
مواقف السيسي أبهرت العالم.. "عربية النواب" تشيد بجهود الرئيس لإعادة إعمار غزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إدخال معدات للمساهمة في إعادة إعمار غزة، استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وبناءً على اجتماع رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، مع وزراء السلطة الفلسطينية.

وأضاف أباظة، في بيان له اليوم الأربعاء، أن المواقف المصرية بقيادة الرئيس السيسي تجاه ملف القضية الفلسطينية أبهرت العالم كله، وقوبلت بارتياح كبير وواسع النطاق من الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر نجحت في وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمام العالمي.

وتوقع النائب أن تشهد المرحلة المقبلة تطورات إيجابية في ملف الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما يكفل إعادة إحياء ملف المفاوضات بين الجانبين، وبما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة؛ وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر وصول وزراء من السلطة الفلسطينية إلى العاصمة القاهرة، خلال الأسبوع المقبل؛ للتنسيق بشأن إعادة الإعمار بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس وزراء السلطة بالتعاون الكامل مع مصر؛ لسرعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل إلى إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية؛ وعلى رأسها الولايات المتحدة، موجهًا دعوة إلى كل القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

السيسي لجنة الشؤون العربية مجلس النواب محمود عباس عباس كامل السلطة الفلسطينية

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