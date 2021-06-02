مطار القاهرة يوقع بروتوكول تعاون لتحديث أسطول أتوبيسات الشركة

كتب - محمد عبيد

وقعت شركة ميناء القاهرة الجوي، بروتوكول مع شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة، وكيل شركة مان لتصنيع الأتوبيسات فى مصر، بهدف تجديد ورفع كفاءة أسطول الأتوبيسات الخاص بالشركة، بحضور المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والمهندس قسطور ممدوح رئيس مجلس إدارة شركة قسطور.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، إن الشركة تحرص على تعظيم الاستفادة من أصولها، وذلك من خلال سعيها الدائم نحو تطوير وتحديث هذه الأصول.

وأضاف في بيان له:"يبدأ البروتوكول بتجديد 21 أوتوبيسًا "مان"، والوصول بها إلى أعلى مستوى من حيث الشكل والتأهيل والكفاءة التشغيلية.