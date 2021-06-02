س و ج.. تطورات التصالح في مخالفات البناء بجميع القرى

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن.

وينشر مصراوي إجابات على أبرز التساؤلات التي يبحث عنها المواطنين في القرى.

ما معنى القرار؟

أن يتم قبول طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين في القرى على مستوى الجمهورية.

هل يشمل النجوع؟

يشمل هذا القرار النجوع في مختلف المحافظات.

ما موقف المدن؟

لا يطبق هذا الأمر على المدن ويتم العمل فيها وفقا لإجراءات منصوص عليها في قانون التصالح في مخالفات البناء.

ما مصير التعدي على أملاك الدولة في القرى؟

لا ينطبق قرار قبول طلبات التصالح على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة.

ما سعر التصالح بالمتر؟

يبقى سعر متر التصالح كما هو دون تغيير في القرى والمقرر بسعر ٥٠ جنبها موحدة مقابل المتر الواحد.

ما سبب هذا القرار؟

حتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

كيف تتأكد الدولة من صحة البيانات؟

يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ماذا بعد سداد الرسوم؟

سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.

ما طرق سداد قيمة المخالفة؟

نص قانون البناء الموحد رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على أنه في حالة قبول طلبات التصالح المقدمة من المواطنين "وهو ما تم بالنسبة لـ 1.6 مليون أسرة في القرى"، سيتم استكمال باقي مبلغ التصالح النهائي بعد خصم قيمة رسوم جدية التصالح التي دفعها المواطن عند تقديم الطلب، والتي تراوحت من 25% وحتى 40%.

وأتاح القانون طريقتان لسداد قيمة المخالفات، الأولى من خلال السداد الفوري "كاش"، والثانية من خلال التقسيط على 3 سنوات عبر أقساط ربع سنوية متساوية يستحق كل قسط منها كل 3 أشهر.

وتكون الأقساط ربع سنوية بحيث يسدد المواطن دفعة كل 3 أشهر كما هو المتبع بالنسبة لشقق الإسكان التي تطرحها الحكومة بنظام التمويل العقاري.

هل هناك خصومات للكاش؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا سابقا بخصم ٢٥٪ من قيمة المخالفة لمن يسدد قيمة المخالفة بشكل فوري تيسيرا على المواطنين.

ماذا بعد إتمام التصالح بشكل كامل؟

تكون أوضاع المخالفة محل التصالح قد تم تقنينها، وتعامل بشكل قانوني وفقا للضوابط البنائية في أي تعاملات مستقبلية.