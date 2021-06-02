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المتحدة: محمد خضر رئيسا لشبكة قنوات cbc

10:18 م الأربعاء 02 يونيو 2021
المتحدة: محمد خضر رئيسا لشبكة قنوات cbc

محمد خضر رئيسا لشبكة قنوات cbc

كتب - مينا غالي:

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الدكتور محمد خضر علي، في منصب رئيس شبكة قنوات سي بي سي.

وقالت الشركة في بيان لها، الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعمل الدكتور محمد خضر على، أستاذا ورئيس قسم الإنتاج المعهد العالي للسينما، ومنتجا فنيا براديو وتلفزيون العرب من ١٩٩٤ إلى ٢٠٠١. ثم مديرا لقطاع الإنتاج بقناة دريم من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٧، ثم مديرا لقطاع البرامج والإنتاج قناة دريم من ٢٠١٣، ثم مديرا عاما لقناة التحرير من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٥، وأخيرا مدير عاما لقناة دريم من ٢٠١٥ حتى اليوم.

المتحدة للخدمات الإعلامية محمد خضر قنوات cbc

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