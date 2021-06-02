هل تنتقل عدوى كورونا عبر الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية؟.. الصحة تجيب

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، يوضح هل تنتقل عدوى فيروس كورونا من الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية.

وأضافت الوزارة، أنه من المستبعد أن تحدث عدوى كوفيد ١٩ من الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية لأنه مرض تنفسي وطريق الانتقال الأساسي يكون من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر مع قطرات الجهاز التنفسي الناتجة عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب.