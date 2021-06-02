وزير النقل: توجيه رئاسي بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع سيمنز لإنشاء القطار الكهربائي

كتب - أسامة علي:

استقبل الفريق كامل الوزير وزير النقل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، الدكتور سيريل جان نون وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال السكة الحديد مترو الأنفاق والجر الكهربائي وحضر اللقاء رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات سيمنز مصر.

أكد وزير النقل، أن أحد أوجه العلاقات المتميزة تجسد في توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية و شركة "سيمنز" الألمانية العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع بمصر بطول 1800 كم بدءاً من تنفيذ خط العين السخنة / مطروح الذي يبلغ طوله 600 كم، مضيفا أن وزارة النقل لها تعاون مثمر مع الشركات الألمانية مثل التعاون في مجال ماكينات الأنفاق مع شركة هير بنكيشت والتعاون مع سينمنز في مجال إشارات السكة الحديد والمترو .

و أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد النهائي مع سيمنز العالمية لإنشاء المنظومة المتكاملة للقطار الكهربائي السريع بمصر، والبدء في تصميم منظومة الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء تمهيدا للبدء فى التصنيع والتنفيذ بجانب تصنيع وتوريد ٣٣ قطار ركاب إقليمي و 15 قطار سريع و 15 جرار لنقل البضائع لخط العين السخنة /مطروح، وذلك بالتزامن مع التنفيذ الجاري حاليا من كبريات الشركات المصرية المتخصصة لكافة الأعمال المدنية والإنشاءات والأعمال الصناعية لمسار قطار العين السخنة / مطروح والتي تتم تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا الفرنسي.

ولفت إلى أن الشركات الألمانية والصناعات الألمانية متقدمة للغاية في كافة المجالات ومنها مجال النقل وتحظى بثقة القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري الحريص دائما على التعاون المثمر مع الجانب الألماني الذي يتميز بالانضباط والجدية في العمل .

ومن جانبه أكد السفير الألماني بالقاهرة على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والشعب الألماني وشركة سيمنز لتنفيذ هذا المشروع مع الجانب المصري كأحد أوجه التعاون الاستراتيجي مع الجانب المصري، مضيفاً أن الحكومة الألمانية والبرلمان الالمانى تعهدت بتوفير وتأمين التمويل المالى الميسر للمشروع لافتاً إلى أن الشركة الألمانية تنفذ المشروع فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر ولا تهدف الى تحقيق ارباح من المشروع وأن الفترة القادمة سيتم ترتيب وعقد لقاءات مكثفة بين قيادات وزارة النقل المصرية ورئيس وقيادات شركة سينمنز لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد على هذا المشروع الهام ثم قام السفير الألماني بتسليم وزير النقل المصري خطاباً من وزير النقل الألماني عن أهمية المشروع والحرص على التعاون مع الجانب المصري لتنفيذه