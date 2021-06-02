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رئيس الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي لحصوله على "وسام القائد" من البرلمان العربي

05:34 م الأربعاء 02 يونيو 2021
رئيس الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي لحصوله على "وسام القائد" من البرلمان العربي

جانب من جولة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور ا

كتب - مينا غالي:

أرسل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحصوله على "وسام القائد"، الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول.

وقال رئيس الإنجيلية، في بيان له، الأربعاء:"إن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرفع وسام يقدم للملوك والرؤساء العرب، يعكس صورة واقعية لقدرة ومكانة الدولة المصرية، وحقيقة الدور الذي قام به الرئيس السيسي في الحفاظ على سلامة واستقرار المنطقة، بعقل سياسي وقلب إنسان".

وأضاف "نصلِّي إلى الله أن يمنح الرئيس دوام التفوق ولمصر السلام والأمان والعالم أجمع".

الطائفة الانجيلية أندريه زكي البرلمان العربي

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