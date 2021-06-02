"تضامن النواب": مصر تستطيع مواجهة جميع التحديات.. ونشكر "الاتصالات" لدعمها ذوي الهمم

كتب- نشأت علي:

وجَّه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي الجبالي، لموافقته على إحالة موضوع قياس الأثر التشريعي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لبحث كل المشكلات والعقبات التي تواجه تفعيل القانون والوقوف على مدى تنفيذه؛ وهو لا يقل عن صدور القانون نفسه، وهو إحدى المهام المنوط بها المجلس التشريعي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، بحضور وكيل اللجنة النائب أحمد فتحي، والنائبة رضوى إسماعيل، وأعضاء اللجنة، وممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ وهم: المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق، ومحمد عبد الفتاح مدير عام كبار العملاء بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لبحث دور الجهاز في مبادرة دعم وتمكين والخطط المستقبلية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف القصبي أننا أمام نموذج نجاح في وزارة الاتصالات بتقديمها مبادرتين لدعم ذوي الهمم تبعث بهما برسالة أمل بأن مصر تستطيع أن تحقق الآمال وتستجيب للطموحات في ظل قيادة مصرية أصيلة تواجه كل التحديات بالعلم والإرادة والصبر، ولتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أننا مسؤولين عن قياس الأثر التشريعي لقانون ذوي الهمم رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨؛ حيث اتضح لنا أن قياس الأثر التشريعي الهدف منه يبين لنا أن هناك بعض الجهات نجحت في تفعيل القانون وآخرين أخفقوا في تنفيذه.

وطالب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بأن تسير كل الوزارات المعنية بالقانون مثلما فعلت وزارة الاتصالات بتفعيل قانون ذوي الإعاقة؛ بل نطالب بتفعيل باقي القوانين التي صدرت والتي تمس المواطن.

طالب القصبي التنفيذيين في مؤسسات الدولة بتحديث معلوماتهم التشريعية حول القوانين التي صدرت والمتعلقة بخدمة المواطنين.