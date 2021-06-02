"القابضة للمطارات": زيادة أعداد الركاب بالغردقة وشرم الشيخ.. ولم نتلقَّ ملاحظات من الروس



قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه تمت زيادة حركة الركاب والتشغيل نسبيًّا في مطارَي الغردقة وشرم الشيخ بشكل أفضل من العام الماضي.

وأضاف محروس، خلال بيان له اليوم الأربعاء، أن الحركة منتظمة وكذلك سير العمل، وتم تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، التي اتخذتها وزارة الطيران المدني لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتتم متابعة مشروعات التطوير الجاري تنفيذها.

وتابع رئيس "القابضة للمطارات": بدأ وفد أمني روسي جولة تفتيش جديدة في مطارَي شرم الشيخ والغردقة الدوليَّين، ضمن جولات الوفود الروسية لعودة حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى المنتجعات المصرية، في إطار مساعي الدولتَين لإنهاء فترة التعليق التي دامت أكثر من 5 سنوات.

وأشار محروس إلى أنه حتى الآن لم يتلقَّ أية ملاحظات من الوفدين في المطارَين خلال جولاتهما.