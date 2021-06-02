طلب برلماني بتوفير منافذ خاصة بطعيمات "كوفيد-١٩" للمسافرين إلى الخارج

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، بشأن توفير عدد من المنافذ والتمركزات الخاصة بتطعيمات "كوفيد-١٩" للمواطنين المسافرين إلى الخارج.

وأكدت عبد الحليم، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه في ظل الأزمة الصحية التي يشهدها العالم، قامت العديد من الدول والشركات بتصنيع وإنتاج لقاحات فيروس كورونا.

وأوضحت النائبة أن ذلك الأمر الذي أدى إلى تهافت معظم دول العالم إلى التعاقد على ما يكفيها ويكفي التعداد السكاني لمواطنيها من أجل تطعيمهم وتحصينهم من الإصابة بـ"كوفيد-١٩" في أسرع وقت ممكن.

وتابعت عضو مجلس النواب بأن ذلك الأمر الذي تبعته عدة إجراءات وقائية وإلزامية صارمة من جانب عدد من البلدان؛ وعلى رأس تلك الإجراءات اشتراط بعض الدول أن يكون الوافد القادم إلى الإقليم الخاص بها قد سبق له أن حصل على الجرعة الكاملة من لقاح فيروس كورونا.

وطالبت البرلمانية بتوفير عدد من المنافذ والتمركزات الخاصة بتطعيمات "كوفيد-١٩" للمواطنين المسافرين إلى الخارج؛ تسهيلًا للإجراءات الخاصة بسفرهم.

وأشارت النائبة إلى أن الهدف من توفير تلك التمركزات المستقلة هو في الأساس "عامل الوقت"؛ حيث إن معظم هؤلاء الأشخاص مرتبطون بمواعيد طيران، وأعمال ووظائف في البلد المُضيف، وهو ما قد لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع الجدول الزمني الذي تتبعه وزارة الصحة والسكان في تطعيم السادة المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لحجز اللقاح.