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"الأعلى للإعلام" و"الوطنية للتدريب" يعلنان فتح باب تلقي طلبات أول دورة تدريبية للقيادات الإعلامية والصحفية

02:18 م الأربعاء 02 يونيو 2021
"الأعلى للإعلام" و"الوطنية للتدريب" يعلنان فتح باب تلقي طلبات أول دورة تدريبية للقيادات الإعلامية والصحفية

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مينا غالي:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأكاديمية الوطنية للتدريب، عن فتح باب تلقي طلبات الراغبين في حضور أول دورة تدريبية للقيادات الإعلامية والصحفية.

وأوضح المجلس في بيان له اليوم، شروط حضور الدورة التدريبية وهي:

1- ألا يزيد سن المرشح عن 45 سنة.

2- موافقة كتابية من جهة العمل والهيئة التابع لها في حالة القبول النهائي بالدورة.

3- مدة الدورة التدريبية 3 شهور شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة التي تتم بمعرفة الأكاديمية الوطنية للتدريب.

4- إجادة إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.

5- الإلمام بالحاسب الآلي.

6- إقرار جهة العمل بتفرغ من يتم ترشيحه للدورة تفرغًا تامًا لمدة 3 شهور متصلة وذلك في حالة القبول بالدورة.

7- أن يكون المرشح للدورة مقيدًا بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.

8- إقرار بتحمل تكلفة التدريب التي تبلغ قيمتها 60 ألف جنيه حال عدم الالتزام أو الإخلال بشروط الأكاديمية الوطنية للتدريب.

9- تقدم الطلبات أون لاين من خلال: email: training@scm.gov.eg.

10- آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس الموافق 10/6/2021 ولن يعتد بالطلبات الورادة بعد هذا التاريخ.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأكاديمية الوطنية للتدريب دورة تدريبية القيادات الإعلامية

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