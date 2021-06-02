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نائب وزير الطيران يلتقي الوفد الأمني الروسي خلال تفقده مطاري الغردقة وشرم الشيخ

02:09 م الأربعاء 02 يونيو 2021
نائب وزير الطيران يلتقي الوفد الأمني الروسي خلال تفقده مطاري الغردقة وشرم الشيخ

جانب من الاجتماع

كتب - محمد عبيد:

التقي الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، بالوفد الأمني الروسي والمتواجد حاليا في مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، ضمن الجولات التي يقوم بها الجانب الروسي قبل استئناف الحركة بين المطارات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة.

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان لها: تم استعراض مناقشة جميع الإجراءات الأمنية، والمطبقة في جميع مراحل السفر والوصول وإجراءات تأمين الركاب والحقائب وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الطيران المدني لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، استعدادا لعودة الحركة الجوية من المطارات الروسية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة.

وتفقد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، مطاري شرم الشيخ والغردقة، وشاهد انتظام الحركة الجوية، وكذلك حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول، وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بالمتابعة المستمرة للإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية المطبقة بالمطارات المصرية.

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منتصر مناع الطيران المدني شرم الشيخ الغردقة المطارات الروسية وزارة الطيران المدني

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