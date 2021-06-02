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تراجع إجمالي عجز الميزان التجاري.. وارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية

02:09 م الأربعاء 02 يونيو 2021
تراجع إجمالي عجز الميزان التجاري.. وارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية

صادرات وواردات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تراجع إجمالي عجز الميزان التجاري 1%، حيث ليبلغ خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 نحو 9.6 مليار دولار، مقابل 9.7 مليار دولار في الفترة المناظرة في عام 2020.

جاء ذلك خلال عرض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول أداء الاقتصاد المصري.

وارتفع إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال ذات الفترة بنحو 7.4 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار بذات الفترة عام 2020، بزيادة نسبتها 6%، كما استمرت تحويلات العاملين بالخارج في الاتجاه التصاعدي مسجلة 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بفترة يناير إلى يوليو 2020، كما بدأ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التعافي خلال النصف الأول من العام 2020/2021 ليسجل صافي حجم التدفقات حوالي 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.

الصادرات الميزان التجاري الصادرات السلعية الاقتصاد المصري هالة السعيد وزيرة التخطيط

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