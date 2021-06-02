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بدء اجتماع محلية النواب لمواجهة محافظ البحيرة بـ 16 طلب إحاطة

12:45 م الأربعاء 02 يونيو 2021
بدء اجتماع محلية النواب لمواجهة محافظ البحيرة بـ 16 طلب إحاطة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

بدأ اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، للرد على 16 طلب إحاطة تقدم بها النواب، بشأن مشكلات الدوائرة التابعة للمحافظة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة 4 طلبات للنائب محمد عبدالله زين بشأن سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلة والأحوزة العمرانية لمركز ومدينة إدكو والقري التابعة لها وتوابع القري بمحافظة البحيرة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والحد من العشوائيات، وطلب إحاطة بشان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الإدارة المحلية بالسير في تعديل الحدود الإدارية (الكردون) لمدينة إدكو محافظة البحيرة.

كما ستناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الإدارة المحلية في فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والبت فيها لإيجاد الحلول الفورية لإنهاء توصيل المرافق للمواطنين الذين تم قبول طلباتهم، وطلب إحاطة من النائب محمود السيد، بشأن ارتفاع أسعار التصالح على مخالفات البناء بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة بالمقارنة بالمراكز الأخرى بالمحافظة، وطلب إحاطة للنائبة فايزة صالح، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة وتزويدها بالأسلاك والعوازل وكشافات الإضاءة بمدخل قرية الخوالة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.​

مجلس النواب البحيرة طلب إحاطة اجتماع محلية النواب

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