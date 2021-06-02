رئيس جهاز قنا الجديدة: افتتاح أكبر مدينة ترفيهية بجنوب مصر قريبا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، عن قرب افتتاح أكبر مشروع ترفيهي في جنوب مصر بمدينة قنا الجديدة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 104 ملايين جنيه، وذلك انطلاقاً من توجيهات الدولة لتشجيع الاستثمار في صعيد مصر، مشيراً إلى أن المناطق الترفيهية تعد أحد الركائز الأساسية في جذب السكان، ودفع عجلة التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.

وأوضح عبدالرشيد، في بيان اليوم، أن المشروع عبارة عن مدينة ترفيهية متكاملة تشتمل على (أكوا بارك أطفال وكبار - حمامات سباحة أوليمبية أطفال وسيدات ورجال - قاعات أفراح - شاليهات فندقية – سينما - مجمع ملاهي إلكترونية - مول تجاري - مجمع كافيهات ومطاعم ) بمساحة ٨٧٠٠ متر.

وتفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، يرافقه المهندس معتز أبوالفتوح، مدير عام الزراعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال الزراعة وتنسيق المسطحات الخضراء بمدخل المدينة، وكذا أعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام بمشروع سكن لكل المصريين "محور منخفضي الدخل" بمدينة غرب قنا، للتأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لإظهار المدينة بالشكل اللائق ولسرعة تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات.

وأشار عبدالرشيد، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتنمية المدن الجديدة عامة ومدن الصعيد بوجه خاص، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، حيث تعد مدينة غرب قنا إحدى مدن الجيل الرابع بصعيد مصر.