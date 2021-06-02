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رئيس جهاز الشروق يؤكد تيسير إجراءات التعامل على البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين

11:37 ص الأربعاء 02 يونيو 2021
رئيس جهاز الشروق يؤكد تيسير إجراءات التعامل على البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين

الاجتماع

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، اجتماعاً مع مجموعة العمل المُكلفة بتنفيذ خطة التحول الرقمى بجهاز مدينة الشروق، للتأكيد على تيسير وتفعيل إجراءات التعامل على البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، والتى تم العمل التجريبي لها أمس، الموافق 1/6/2021.

وأوضح بشارة، أن الاجتماع تناول تحديد مهمة الإدارات المشتركة في تقديم الخدمات والخطوات الأولية للتنفيذ، لتلقى الطلبات بالمركز التكنولوجى بمقر الجهاز، وذلك لفتح حساب بالمجان على البوابة الإلكترونية واستفادة المتعاملين من الخدمات المتاحة.

ووجه بشارة، بالنشر للخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لعرض الامتيازات التى توفرها البوابة، وكذا إعداد فيديو توضيحى لكيفية الحصول على الخدمات المتنوعة، وعرضه بصالة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، أن تحقيق أهداف البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين بالمدينة، يعد من أولويات الجهاز في المرحلة الحالية، نظراً لما تتيحه من خدمات تسهل على المواطن الراغب في الحصول على الخدمات المتنوعة، فضلاً عن تخفيف التكدس بالجهاز.

المهندس عبداللطيف بشارة مدينة الشروق خدمات المواطنين التحول الرقمى

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