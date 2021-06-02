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شديد الحرارة.. "الأرصاد" تكشف عن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

11:00 ص الأربعاء 02 يونيو 2021
شديد الحرارة.. "الأرصاد" تكشف عن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي بداية من اليوم، لتسود أجواء مائلة إلى الحرارة على القاهرة والوجه البحري، لتصل الحرارة على القاهرة من ٣٣ درجة؛ معتدلة على السواحل الشمالية وحارة على شمال الصعيد، وشديدة الحرارة جنوبًا.

وأضاف خبراء الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها في طقس الساعات المقبلة، هو نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس؛ ليصل ارتفاع الموج من 3 إلى ٤.٥ متر.

وتابع الخبراء: "سجلت القاهرة 33 درجة، وتصل إلى 32 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 37 وحتى 38، وشمال الصعيد 33 حتى 35، وجنوب الصعيد 41 حتى 43 درجة".

وأكد الخبراء أن نسبة الرطوبة على القاهرة تصل إلى 70%، والسواحل الشمالية 80%، بينما تسجل على المناطق الجنوبية 30%، وتنعدم فرص سقوط الأمطار وكذلك الشبورة المائية.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

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