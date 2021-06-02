الزهرة والمريخ يزينان ليالي يونيو 2021

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الجمعية الفلكية بجدة أن كوكبي الزهرة والمريخ يزينان السماء بداية الليل طوال شهر يونيو 2021.

قالت الجمعية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه بالرغم من أن المريخ يبقى لفترة أطول بعد حلول الظلمة مقارنة بالزهرة، فإن المريخ خافت مقارنة بالزهرة -ألمع الكواكب- الذي يتفوق على المريخ بأكثر من مائة ضعف.

أوضحت الجمعية أن كوكب الزهرة سيظهر أولاً، حيث يتلألأ عند الغسق، قبل أي نجم ساطع وسيكون الكوكب منخفضًا جدًا في الافق الغربي بعد حوالي 45 دقيقة (أو قبل ذلك) بعد غروب الشمس.

وتابعت: "بعد ذلك يستخدم هذا الكوكب الساطع للعثور على المريخ بعد حلول الظلمة في وقت مبكر من الليل هذا الشهر عندما يكون مرتفعًا نسبيًا فوق الأفق الغربي، ولكن الكوكب الأحمر سوف يزداد خفوته مع مرور الأيام هذا العام وذلك مع ابتعاد الأرض كثيرًا عنه وبعد ذلك سينخفض تدريجيًا نحو نقطة غروب الشمس".

وأضافت: "المريخ على الرغم من كونه كوكبًا مسائيًا نظريا حتى أكتوبر 2021، فمن المحتمل أن يكون يختفي عن الأنظار بحلول أغسطس 2021، ففي ذلك الوقت يتوقع أن يطمس توهج شفق المساء الكوكب الأحمر".

وبشكل عام سيسطع كوكب الزهرة في أبهى حله في سماء بداية الليل لبقية هذا العام 2021، وسيصل إلى أقصى استطالة له من الشمس في 29 أكتوبر 2021، ويكون في أعظم تألق له باعتباره "نجمة" المساء.​