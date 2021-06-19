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علاء مبارك يعلق على مباراة الأهلي والترجي

10:34 م السبت 19 يونيو 2021
علاء مبارك يعلق على مباراة الأهلي والترجي

علاء مبارك

(مصراوي):

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على نتيجة مباراة الأهلي والترجي التونسي، التي انتهت بهدف للأهلي دون رد.

وغرّد مبارك عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: "ألف مبروك للنادي الأهلي، وعقبال التأهل للنهائي بإذن الله، وهارد لاك لنادي الترجي".

علاء مبارك مباراة الأهلي والترجي محمد حسني مبارك فوز النادي الأهلي

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