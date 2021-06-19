علاء مبارك يعلق على مباراة الأهلي والترجي
(مصراوي):
علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على نتيجة مباراة الأهلي والترجي التونسي، التي انتهت بهدف للأهلي دون رد.
وغرّد مبارك عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: "ألف مبروك للنادي الأهلي، وعقبال التأهل للنهائي بإذن الله، وهارد لاك لنادي الترجي".
ألف مبروك للنادى الأهلي و عقبال التأهل للنهائي بإذن الله و هارد لاك لنادى الترجي 👏— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) June 19, 2021
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان