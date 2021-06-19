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"القاهرة": الانتهاء من تسليم 2089 شقة مفروشة لأهالي "بطن البقرة"

10:26 م السبت 19 يونيو 2021
"القاهرة": الانتهاء من تسليم 2089 شقة مفروشة لأهالي "بطن البقرة"

المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، نقل 2089 أسرة حتى الأن من منطقة بطن البقرة بمصر الجديدة إلى وحدات مفروشة بحي الأسمرات، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه أجهزة المحافظة انتهت من تسكين أهالي منطقة بطن البقرة بالأسمرات حيث إنه تم أمس تسكين آخر الأسر من قاطني منطقة بطن البقرة العشوائية بنطاق حي مصر القديمة، حيث تم إخلاؤها بالفعل من قاطنيها وتسكينهم بوحدات بديلة مجهزة بحي الأسمرات لتصبح بطن البقرة خالية تمامًا من أي مواطن.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أنه جاري الانتهاء من إزالة آخر 31 عقار خلال الأيام القليلة القادمة، عقب إخلاؤها، ليصل إجمالي الأسر التي تم تسكينها 2089 أسرة.

ويتسلم أهالي منطقة بطن البقرة بمصر القديمة وحدات على المفتاح مجهزة بالكامل بها 3 غرف مفروشة وأنتريه وسفرة وأجهزة كهربائية، بالإضافة إلى توفير وسائل لنقل السكان للوحدات السكنية الجديدة بالأسمرات.

جيهان عبدالمنعم منطقة بطن البقرة حي الأسمرات تطوير المناطق العشوائية

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