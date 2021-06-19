حدث في 8 ساعات| قرارت جديدة من "الأعلى للجامعات" والمفتي السابق يعلق على الاغتصاب الزوجي

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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس ناقش خلال الاجتماع آخر تطورات مُشاركة بعض عناصر القوات المسلحة في مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير الريف المصري على عدة مراحل، ومدى مساهمة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية لإنهاء أكبر قدر ممكن من عملية التطوير في كافة القرى المصرية باستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.
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