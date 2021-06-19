وفد من "محلية النواب" تتفقد قرية الصيادين بدمياط بعد تطويرها

كتب- نشأت علي:

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبرفقة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقيادات المحافظة، اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، بتفقد منطقة عمارات شمال وجنوب قرية الصيادين برأس البر بدمياط، والتي تحولت من منطقة عشوائية إلي عمارات ووحدات سكنية راقية تليق بالمواطن، يسكنها قاطني هذه العشوائيات، لتوفير حياة كريمة لهم.

وجاء الزيارة لقرية الصيادين، بعدما نجحت جهود الدولة في القضاء على أخطر منطقة عشوائية برأس البر، وهي قرية الصيادين بمنطقة الجربي، حيث تمكنت أجهزة الدولة من إزالة العشش والمخلفات، ووضع التصميمات المعمارية والإنشائية لإنشاء 12 عمارة سكنية بإجمالي 220 وحدة سكنية، حيث تحولت المنطقة من بؤرة عشوائية إلى مدينة سكنية حضارية ذات طراز معماري مميز، وتم رصف الشوارع المؤدية إلى القرية والشوارع الداخلية وتم تركيب أعمدة إنارة وإنشاء حدائق عامة ومساحات خضراء بيت البلوكات السكنية وتم تجميل أكشاك الكهرباء.

ويذكر أن تكلفة تحويل المنطقة من العشوائية إلى مدينة سكنية تخدم مئات الأسر بلغت 85 مليون جنيه، والمخطط العام للمنطقة يشمل ممشى تم إنشاؤه موازيًا لنهر النيل، ويضم مناطق خضراء وبرجولات ومقاعد ومظلات، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة ورصف الطرق بالأسفلت.

واستقبل المواطنون وفد البرلمان والمحافظ، بترحيب كبير، موجهين الشكر للقيادة السياسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وثمنوا جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لائقة لهم، كما أشادوا بجهود الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وهتفوا للرئيس السيسي، مرددين: "ربنا يخلي السيسي".

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن ما رأته اللجنة في قرية الصيادين برأس البر بدمياط، أمر يدعو للفخر والإشادة، ويعكس الجهود الكبيرة والصادقة التي تبذلها الدولة للقضاء على العشوائيات، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطن.

وأضاف السجيني، أن الدولة تبذل جهود كبيرة في ملف القضاء علي العشوائيات، وتطوير البنية التحتية، وفي قرية الصيادين، تحولت من منطقة عشوائيات إلي منطقة سكنية راقية ومتميزة ذات نسق حضاري متميز، ومتوفر فيها كل الخدمات ومقومات الحياة الكريمة، موجها الشكر للقيادة السياسية وجهود الدولة، ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض.